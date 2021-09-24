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воскресенье, 26 сентября 2021 06:32

Назвали распространенные мифы о контрацепции

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Назвали распространенные мифы о контрацепции
Презерватив защищает не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем. Фото: Deon Black from Pexels

26 сентября в мире отмечают день контрацепции. Цель - привлечь внимание к проблеме нежелательной беременности, а также расширить осведомленность населения о методах и способах планирования семьи.

В целом существует 15 методов контрацепции, одобренных Национальной службой здравоохранения Великобритании, но ни один из них не надежен на все 100%.

Презерватив - один из самых популярных средств контрацепции барьерного типа. Предотвращает инфекции, передающиеся половым путем, и беременности одновременно. Его эффективность составляет 98%, но в случае правильного использования. По данным исследования CHOICE, 41% людей неправильно используют презервативы, что снижает их эффективность.

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Распространенные мифы о презервативах

- Презервативы не имеют срока годности - это не правда. На упаковке презерватива всегда есть конечная дата использования.

- Контрацептивы не надо использовать при оральном сексе. Наоборот, нужно, ведь есть риск инфицирования заболеваниями, которые проникают в микротрещины на деснах, губах.

- Надежнее использовать сразу два презерватива. Распространено мнение, что чем больше, тем лучше. Но это не работает в случае с презервативами. Одного кондома вполне достаточно.

Презервативы дают надежную защиту, но не стопроцентную. Что касается инфекций, передающихся половым путем, презерватив тоже не может гарантировать защиту от всех заболеваний. Некоторые вирусы - например, герпес - передаются не через выделения, а от контакта кожи с кожей.

pravda.com.ua
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Дата
26
сентября

Назвали распространенные мифы о контрацепции

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