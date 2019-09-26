10 ошибок при использовании презервативами

Почему важно правильно пользоваться контрацептивами. Фото: из открытых источников

Почему презерватив важно вовремя снимать после секса и для чего нажимать на кончик презерватива к сексу.

Есть несколько важных моментов, не зная которых, можно наделать ошибок, об этом пишет "24 здоровье".

Считаете, что презерватив - лучший метод контрацепции

Презервативы надежную защиту, но не стопроцентный. Что касается инфекций, передающихся половым путем, презерватив тоже не может гарантировать защиту от всех заболеваний. Некоторые вирусы - например, герпес - передаются не через выделения, а от контакта кожи с кожей. Поэтому, так важно проходить обследование, даже если у вас защищенный секс.

Хранение презерватива в кошельке

Такой способ хранения контрацептива может привести к тому, что его свойства будут нарушены.

Одеваете его наизнанку

Несмотря на то, что риск ошибиться высокий, в презервативов действительно "правильная" сторона. Если он не одевается как следует, вероятно, вы перепутали сторону.

Забыли прищемить кончик

Если не выпустить воздух из верхней части презерватива, то после того, как человек эякулирует, давление может вызвать протекание по бокам.

Одеваете два презерватива сразу

Больше - не значит лучше. Трение двух презервативов только увеличивает шансы того, что они порвутся.

Не изменяет презервативы при необходимости

Если меняете виды секса во время одного полового акта, надо менять и презервативы. Это необходимо, чтобы не переносить микробы из кишечника во влагалище.

Не используете достаточно смазки

Иногда презерватив может порваться. Хотя большинство из них уже смазаны, дополнительная смазка может помочь избежать этой проблемы.

Используете не тот вид смазки

Не используйте лубриканты на масляной основе для латексных презервативов. Масло может разрушить латекс. Лучше выбирать варианты на водной или силиконовой основе.

Не используете презерватив во время орального секса

Если речь не о вашего постоянного партнера, то не стоит забывать также и о контрацепции во время орального секса. Забеременеть так не получится, а вот заразиться заболеваниями, передающимися половым путем, - вполне.

Вы не снимаете презерватив сразу после секса

Когда эрекция пройдет, есть риск, что презерватив просто упадет вместе со всем содержимым.

Секс может различаться с одним и тем же партнером. Дело не только в технике и настроения. Важную роль играет и еда, съесть перед сексом.