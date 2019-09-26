10 ошибок при использовании презервативами

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4 Просмотров: 1926
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1710
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 702
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6372
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9297
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2340
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3204
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3636
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
7
5
4
24
4
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
&quot;Плохая карма&quot; превратила 10-летнюю девочку в бабушку
"Плохая карма" превратила 10-летнюю девочку в бабушку
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 180
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 279
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5823
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5454
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 153
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
пятница, 27 сентября 2019 03:28

10 ошибок при использовании презервативами

  Комментировать
10 ошибок при использовании презервативами
Почему важно правильно пользоваться контрацептивами. Фото: из открытых источников

Почему презерватив важно вовремя снимать после секса и для чего нажимать на кончик презерватива к сексу.

Есть несколько важных моментов, не зная которых, можно наделать ошибок, об этом пишет "24 здоровье".

Считаете, что презерватив - лучший метод контрацепции

Презервативы надежную защиту, но не стопроцентный. Что касается инфекций, передающихся половым путем, презерватив тоже не может гарантировать защиту от всех заболеваний. Некоторые вирусы - например, герпес - передаются не через выделения, а от контакта кожи с кожей. Поэтому, так важно проходить обследование, даже если у вас защищенный секс.

Хранение презерватива в кошельке

Такой способ хранения контрацептива может привести к тому, что его свойства будут нарушены.

Одеваете его наизнанку

Несмотря на то, что риск ошибиться высокий, в презервативов действительно "правильная" сторона. Если он не одевается как следует, вероятно, вы перепутали сторону.

Забыли прищемить кончик

Если не выпустить воздух из верхней части презерватива, то после того, как человек эякулирует, давление может вызвать протекание по бокам.

Одеваете два презерватива сразу

Больше - не значит лучше. Трение двух презервативов только увеличивает шансы того, что они порвутся.

Не изменяет презервативы при необходимости

Если меняете виды секса во время одного полового акта, надо менять и презервативы. Это необходимо, чтобы не переносить микробы из кишечника во влагалище.

Не используете достаточно смазки

Иногда презерватив может порваться. Хотя большинство из них уже смазаны, дополнительная смазка может помочь избежать этой проблемы.

Используете не тот вид смазки

Не используйте лубриканты на масляной основе для латексных презервативов. Масло может разрушить латекс. Лучше выбирать варианты на водной или силиконовой основе.

Не используете презерватив во время орального секса

Если речь не о вашего постоянного партнера, то не стоит забывать также и о контрацепции во время орального секса. Забеременеть так не получится, а вот заразиться заболеваниями, передающимися половым путем, - вполне.

Вы не снимаете презерватив сразу после секса

Когда эрекция пройдет, есть риск, что презерватив просто упадет вместе со всем содержимым.

Секс может различаться с одним и тем же партнером. Дело не только в технике и настроения. Важную роль играет и еда, съесть перед сексом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «10 ошибок при использовании презервативами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 13653
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар Просмотров: 13158
Назвали курс доллара на конец года
Назвали курс доллара на конец года Просмотров: 11907
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
12
 Просмотров: 10784
ВСУ получили уникальные самоходные минометы
ВСУ получили уникальные самоходные минометы Просмотров: 9792
Здоровье
Почему здоровый образ жизни может быть опасным
Почему здоровый образ жизни может быть опасным
5
 Просмотров: 333
"Есть то, что хочется" - Анита Луценко раскрыла секрет идеального тела
"Есть то, что хочется" - Анита Луценко раскрыла секрет идеального тела 1 Просмотров: 792
Почему необходимо регулярно посещать психолога
Почему необходимо регулярно посещать психолога 1 Просмотров: 396
Назвали продукты, которые точно портят секс
Назвали продукты, которые точно портят секс Просмотров: 1926
Ирригатор — необходимый прибор для гигиены полости рта
Ирригатор — необходимый прибор для гигиены полости рта Просмотров: 36
Больше всего комментируют
6
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
4
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
Голосов: 523
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua