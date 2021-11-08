В Литве заговорили о введении чрезвычайного положения

Агне Белотайте. Фото: Irt.lt

Министерство внутренних дел Литвы призывает ввести чрезвычайное положение на фоне сообщений о наплыве мигрантов на белорусско-польской границе.

Речь идет о введении ЧС только в приграничной зоне в стране, пишет LRT.

"Учитывая эту действительно серьезную ситуацию, МВД предлагает ввести чрезвычайную ситуацию. Правительство должно будет рассмотреть это предложение и принять решение", - заявила во время пресс-конференции 8 ноября министр внутренних дел Агне Билотайте.

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Конференция была организована после сообщений о том, что сотни нелегальных мигрантов в Беларуси двигаются к польской границе.

"Мы следим за происходящим на границе между Польшей и Беларусью, и, очевидно, можем ожидать подобных вторжений и нападений. Поэтому наши учреждения находятся в состоянии максимальной боевой готовности, наши офицеры и вооруженные силы перегруппировываются", - добавила глава МВД Литвы.

Утром 8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне — курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей. В Польше штурм границы назвали самой масштабной попыткой силового вторжения в страну, которую координирует белорусская сторона.