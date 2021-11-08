Штурм мигрантов: Польша привела в готовность войска вдоль границы

Из-за напряженной ситуации с мигрантами Польша привела в готовность войска вдоль границы.
На границе дежурят более 12 тыс. солдат, заявил 8 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.
"Мы подняли состояние готовности для защиты польской границы", - написал он.
Один белорусский солдат выстрелил из сигнальной ракеты в польских военных, другие пытались уничтожить забор на границе.
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Министерство внутренних дел Литвы предлагает ввести режим чрезвычайного положения. Решение должно одобрить правительство и Сейм. Литовские ведомства готовят ответ на все возможные сценарии.
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В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей.
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