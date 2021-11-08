Штурм мигрантов: Польша привела в готовность войска вдоль границы

Польша привела в готовность войска вдоль границы из-за ситуации с мигрантами. Фото: Reuters

Из-за напряженной ситуации с мигрантами Польша привела в готовность войска вдоль границы.

На границе дежурят более 12 тыс. солдат, заявил 8 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

"Мы подняли состояние готовности для защиты польской границы", - написал он.

Один белорусский солдат выстрелил из сигнальной ракеты в польских военных, другие пытались уничтожить забор на границе.

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Министерство внутренних дел Литвы предлагает ввести режим чрезвычайного положения. Решение должно одобрить правительство и Сейм. Литовские ведомства готовят ответ на все возможные сценарии.

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В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью. Утром 8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей.