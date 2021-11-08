На территории Беларуси толпа мигрантов идет к польской границе
Иностранцев сопровождают вооруженные люди с собаками, передает Nexta.
Мигранты открыто двигаются по трассе. Их колонна растянулась на десятки метров.
"Большая группа мигрантов движется к польской границе", – подписали видео его авторы.
Журналисты добавили, что в это время власти закрыли пеший переход границы "Брузы".
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Nexta пишет, что белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.
Большинство мигрантов в колонне — курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них многие женщины и дети.
Мигранты со стороны Белоруссии атаковали польских пограничников. Видео 7 ноября опубликовал министр обороны Мариуш Блащак. На видео несколько человек бросают ветки, камни.
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