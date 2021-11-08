Самый масштабный штурм: Польша отреагировала на атаку границы в Беларуси

В Польше заявили, что белорусская сторона организовала наибольший штурм границы с помощью мигрантов. Фото: скриншот с видео

Штурм польской границы с помощью нелегальных мигрантов 8 ноября – самая масштабная попытка силового вторжения в Польшу, которую координирует белорусская сторона.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин у Twitter.

"Очень тревожная информация с границы. Большая группа мигрантов собралась в Беларуси, недалеко от границы с Польшей. Они только что направились к границе с Республикой Польша. Они попытаются массово попасть в Польшу", - сообщил Жарин.

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Добавил, что в сформированной белорусами группе преобладают молодые люди.

"Дополнительная информация свидетельствует, что группа находится под строгим контролем вооруженных белорусов. Они решают, по какому пути пойдет группа. Это очередная враждебная белорусская акция, направленная против Польши", - отметил Жарин.

Утром 8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне — курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей.