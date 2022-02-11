В Литве резко отреагировали на слова Путина "терпи, моя красавица"

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прокомментировала слова президента России Владимира Путина "терпи, моя красавица" относительно выполнения Киевом Минских соглашений. Эту фразу многие восприняли как "шутку об изнасиловании".

Ее глава правительства Литвы назвала "омерзительной", пишет "Радио Свобода".

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"Считаю, что это омерзительно. Жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую ​​риторику по отношению к другой стране", - сказала Шимоните.

7 февраля Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что президенту Владимиру Зеленскому не нравится ни один пункт Минских соглашений по урегулированию на Донбассе. "Ну, нравится, не нравится - терпи, моя красавица. Надо выполнять", - сказал он.

Зеленский ответил Путину. По его словам, Украина действительно красавица, но слова главами Кремля "моя" - "перебор" и "в терпении мудрость".

Комментируя слова Путина, в США заявили, что любые шутки об изнасиловании вызывают негодование.

Путин объяснил, что его слова "не имели никакого личного измерения" и касались исключительно Минских соглашений. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России использовал фразу из фольклора.