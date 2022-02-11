В Литве резко отреагировали на слова Путина "терпи, моя красавица"

 
Ексклюзивы
1/5
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 2556
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 5895
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 1530
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 144
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2583
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1395
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2880
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1161
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 693
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
5
7
9
8
3
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
Показали новые спутниковые фото с наращиванием российских войск
Показали новые спутниковые фото с наращиванием российских войск
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Россия готовила провокации против собственного населения, чтобы обвинить Украину
Показали последствия урагана Батсирай, унесшего жизни 92 человек
Показали последствия урагана Батсирай, унесшего жизни 92 человек
На фабрике денежной печати случился пожар: десятки пострадавших
На фабрике денежной печати случился пожар: десятки пострадавших
Видео
Все видео
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1440
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2583
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1251
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 февраля 2022
Просмотров: 261
Список недочитаного
Коли в тебе висока температура, а в світі гуляє коронавірус, то ось підходяще заняття: лежи собі й складай списки того, що ти в житті не зробив чи не ...
пятница, 11 февраля 2022 12:07

В Литве резко отреагировали на слова Путина "терпи, моя красавица"

  Комментировать
В Литве резко отреагировали на слова Путина &quot;терпи, моя красавица&quot;
"Нравится, не нравится – терпи, моя красавица", – сказал Путин в контексте выполнения Украиной Минских соглашений.  Эту фразу многие восприняли как "шутку об изнасиловании". Фото: Reuters

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прокомментировала слова президента России Владимира Путина "терпи, моя красавица" относительно выполнения Киевом Минских соглашений. Эту фразу многие восприняли как "шутку об изнасиловании".

Ее глава правительства Литвы назвала "омерзительной", пишет "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина

"Считаю, что это омерзительно. Жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую ​​риторику по отношению к другой стране", - сказала Шимоните.

7 февраля Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что президенту Владимиру Зеленскому не нравится ни один пункт Минских соглашений по урегулированию на Донбассе. "Ну, нравится, не нравится - терпи, моя красавица. Надо выполнять", - сказал он.

Зеленский ответил Путину. По его словам, Украина действительно красавица, но слова главами Кремля "моя" - "перебор" и "в терпении мудрость".

Комментируя слова Путина, в США заявили, что любые шутки об изнасиловании вызывают негодование.

Путин объяснил, что его слова "не имели никакого личного измерения" и касались исключительно Минских соглашений. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России использовал фразу из фольклора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Литве резко отреагировали на слова Путина "терпи, моя красавица"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

10 лет без Уитни Хьюстон: слушаем незабываемые хиты американской поп-дивы

Гоголь сжег "Мертвые души" и начал голодовку

Самое читаемое
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались
Днепровский стрелок впервые рассказал, за что над ним издевались Просмотров: 29934
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 21728
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 13015
&quot;Нравились блондины&quot; - солистка Go_A поделилась подробностями романтических отношений
"Нравились блондины" - солистка Go_A поделилась подробностями романтических отношений
5
 Просмотров: 8613
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 8064
Мир
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото
5
 Просмотров: 99
Все из-за ДНК: раскрыли тайну "длинного стола" на переговорах Путина и Макрона
Все из-за ДНК: раскрыли тайну "длинного стола" на переговорах Путина и Макрона Просмотров: 198
Вторжение в Украину может начаться независимо от Олимпийских игр - Блинкен
Вторжение в Украину может начаться независимо от Олимпийских игр - Блинкен Просмотров: 144
Россия заявила об отмене блокады Черного и Азовского морей - ГПСУ
Россия заявила об отмене блокады Черного и Азовского морей - ГПСУ Просмотров: 801
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 2 Просмотров: 5220
Больше всего комментируют
10
"Силовики "выбивают" из людей фальшивые показания против пятого президента" - адвокаты Порошенко
4
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
4
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
3
Надо менять и власть и оппозицию – Климкин
2
Полицейские открестились, что "слуга" Трухин предлагал взятку
Голосов: 1049
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть