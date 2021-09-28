В Китае около 100 млн человек имеют перебои с электричеством

Отключение электричества в Китае задело 100 млн человек / Getty Images

В Китае усиливается энергетический кризис, из-за которой уже начались перебои в работе заводов. Теперь электричества не хватает и в городах.

Не хватает электричества жителям провинций Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян. В некоторых городах жителей просят не пользоваться во время пикового потребления бойлерами и микроволновками. Торговые центры закрывают раньше. Об этом пишет ВВС.

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В 10 провинциях уже ввели ограничения на потребление электричества. Перебои могут коснуться почти 100 млн человек. Эксперты считают причиной дефицита угля и новые квоты на выбросы углекислого газа в стране. Государственная электросетевая корпорация Китая пообещали в ближайшее время восстановить электроснабжение во всех городах.

Из-за перебоев на прошлой неделе остановились много заводов. В частности, поставляющие компоненты Tesla и Apple. Один из поставщиков плат для Apple, компания Unimicron Technology Corp заявила, что из-за ограничений на потребление электричества три ее завода остановили работу на пять дней - с 26 по 30 сентября.

Проблемы с электричеством в Китае начались еще летом. Одна из энергетических компаний написала в соцсетях, что перебои продлятся всю зиму, а внезапное отключение электричества станет новой нормой.

16 июля в Китае начала работать новая система обмена квотами на выбросы углерода. С ее помощью Пекин планирует сократить выбросы парниковых газов китайскими заводами. К 2060 году КНР хочет стать углеродно нейтральной страной. Это означает, что все вредные выбросы китайских заводов в атмосферу компенсируют с помощью технологий, перехода на менее токсичные материалы и высадки деревьев.

На юго-востоке Китая в провинции Сычуань в результате масштабного оползня в воскресенье погибли два человека.