В Госдепе США сказали, для чего Путин может держать войска возле Украины

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что у России есть способность начать вторжение в Украину в любой момент. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин может оставлять войска у границы Украины, чтобы выбить уступки.

Как долго это может продолжаться – неизвестно, заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью "Украинской правде".

"Конечно, есть вероятность, что Путин будет оставлять войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно держать войска месяцами, окружив ими Украину. И как долго это может продолжаться – я не знаю", - сказала Шерман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия собрала 70% войск, необходимых для вторжения - Reuters

Активное скопление войск РФ на границе Украины продолжается около четырех месяцев, по версии США. По версии самой Украины, значительная часть из них остается там еще с апреля 2021 года, то есть более 10 месяцев.

"Очень важно, чтобы мы с Украиной и дальше обменивались оценками по этому поводу. Президент Байден делает это с президентом Зеленским; госсекретарь Блинкен – с Зеленским и министром Кулебой; советник по нацбезопасности Салливан – с Ермаком. Мы будем и дальше обмениваться также разведывательными и визуальными данными, чтобы понять, что там происходит", - добавила заместитель госсекретаря США.

И подчеркнула – США поддерживают Украину.

Усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ, зафиксировала со своих спутников частная американская компания Maxar Technologies. Снимки были сделаны 13 и 14 февраля, до заявления российского министерства обороны об отводе части войск Западного и Южного военных округов. На кадрах видно, как на базы прибывают дополнительные подразделения военных, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты.