Спутники "поймали" усиленную активность российских войск у границ Украины

Усиленную активность российских войск, расположенных вблизи украинских границ, зафиксировала со своих спутников частная американская компания Maxar Technologies.

Снимки были сделаны 13 и 14 февраля, до заявления российского министерства обороны об отводе части войск Западного и Южного военных округов, пишет Reuters.

На кадрах видно, как на базы прибывают дополнительные подразделения военных, истребители, бомбардировщики и военные вертолеты.

Фото: Maxar Technologies

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Однако на некоторых снимках видно, как несколько подразделений покидают полигоны и формируют эшелоны по отправке войск.

Maxar Technologies фотографируют месторасположение российских войск на территории Беларуси, западных областей России и временно оккупированного Крымского полуострова.

Reuters не смогли найти независимые источники для подтверждения данных со спутниковых снимков.

Maxar Technologies следит за российскими войсками с ноября 2021 года и обнародует свои снимки для журналистов и общественности. 4 февраля компания обнародовала подобный отчет с фотографиями, на которых видно, что военные подразделения вооружены ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками. Они развернуты в трех локациях в Беларуси – Ельске, Речице и Лунинце – в пределах около 50 километров от границы с Украиной. 15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений". Подразделения Южного и Западного военных округов РФ начали загружать на транспорт. Сегодня они отправятся в места базирования.