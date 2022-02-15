В России заявили об отводе части войск от границы Украины

В Минобороны РФ говорят об окончании учений. Фото: Reuters

В России заявили об отводе части военных от границы Украины "по окончании учений".

Об этом говорится в заявлении заявления официального представителя минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

Подразделения Южного и Западного военных округов РФ начали загружать на транспорт. Сегодня они отправятся в места базирования.

"По мере окончания мер боевой подготовки войска совершат марши комбинированным способом к пунктам постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к загрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны" , - сказал Конашенков.

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Он добавил, что на российско-белорусские учения "Союзная решимость" пригласили военных атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств и журналистов.

Ряд Западных СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам сообщил и президент США Джо Байден.