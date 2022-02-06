50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси

Частная американская компания Maxar Technologies 6 февраля опубликовала новые снимки со своего спутника. На изображениях российская военная техника на территории Беларуси у границы с Украиной.

Фотографии были сделаны перед совместными военными учениями РФ и Беларуси, сообщает Reuters.

Так называемые учения лидеры стран окрестили "Союзную решительность-2022". Пройдут они с 10 по 20 февраля и "направлены на тренировки для отражения нападения на южные границы их альянса".

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На снимках, собранных Maxar 4 февраля, видно, что военные подразделения вооружены ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками. Они развернуты в трех локациях в Беларуси – Ельске, Речице и Лунинце – в пределах около 50 километров от границы с Украиной.

Также на спутниковых снимках видны 15 боевых самолетов Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракетные установки Искандер и реактивные системы залпового огня вблизи Ельска.

Фото: Reuters

По оценкам американских источников, Россия сосредоточила 70% ресурсов, необходимых для полномасштабного вторжения.