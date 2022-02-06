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воскресенье, 06 февраля 2022 20:42

50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
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Частная американская компания Maxar Technologies 6 февраля опубликовала новые снимки со своего спутника. На изображениях российская военная техника на территории Беларуси у границы с Украиной.

Фотографии были сделаны перед совместными военными учениями РФ и Беларуси, сообщает Reuters.

Так называемые учения лидеры стран окрестили "Союзную решительность-2022". Пройдут они с 10 по 20 февраля и "направлены на тренировки для отражения нападения на южные границы их альянса".

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На снимках, собранных Maxar 4 февраля, видно, что военные подразделения вооружены ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками. Они развернуты в трех локациях в Беларуси – Ельске, Речице и Лунинце – в пределах около 50 километров от границы с Украиной.

Также на спутниковых снимках видны 15 боевых самолетов Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракетные установки Искандер и реактивные системы залпового огня вблизи Ельска.

Военная техника находится за 50 км от украинской границы
Фото: Reuters
Военная техника находится за 50 км от украинской границы
Военная техника находится за 50 км от украинской границы
Военная техника находится за 50 км от украинской границы
Военная техника находится за 50 км от украинской границы

По оценкам американских источников, Россия сосредоточила 70% ресурсов, необходимых для полномасштабного вторжения.

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Дата
06
февраля

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