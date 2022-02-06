"Не верьте апокалиптическим прогнозам": Кулеба успокоил украинцев

В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
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Он призвал украинцев "не верить апокалиптическим прогнозам".
"Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство", — написал Кулеба.
Министр уверен, что "это враг должен нас бояться, а не мы его".
Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2022
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 4 февраля обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии Российской Федерации.
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