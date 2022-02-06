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воскресенье, 06 февраля 2022 18:46

"Не верьте апокалиптическим прогнозам": Кулеба успокоил украинцев

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&quot;Не верьте апокалиптическим прогнозам&quot;: Кулеба успокоил украинцев
Министр опубликовал сообщение в Twitter. Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Он призвал украинцев "не верить апокалиптическим прогнозам".

"Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство", — написал Кулеба.

Министр уверен, что "это враг должен нас бояться, а не мы его".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 4 февраля обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии Российской Федерации.

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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