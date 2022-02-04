Блинкен и Кулеба обсудили возможную публикацию фейкового видео РФ для вторжения

Блинкен и Кулеба созвонились. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 4 февраля обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ходе телефонного разговора Блинкен проинформировал Кулебу об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в воплощении стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап", - говорится в сообщении.

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Кулеба поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информации о возможной подготовке Российской Федерацией сфабрикованных поводов для обострения.

"Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предупредить воплощение подобных планов в действительность и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили динамику переговоров в рамках "нормандского формата" и выразили надежду, что Россия продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров.

Кулеба также выразил благодарность госсекретарю и американскому народу за "беспрецедентную помощь", которую США предоставили и продолжают оказывать Украине для укрепления обороноспособности.

Россия может использовать в качестве повода для нового вторжения в Украину сфабрикованное видео с якобы нападением "украинских военных" на российскую территорию или русскоязычных жителей Донбасса, сообщил The Washington Post со ссылкой на свои источники. 1 февраля в Киев прибыл шестой самолет с партией военной помощи США. Судно доставили более 80 т боевых патронов к стрелковому оружию. По состоянию на 1 февраля Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от США. И это не конец, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.