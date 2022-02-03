Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину

Разведка США рассекретила план возможного вторжения России в Украину. Фото: Офис президента

Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать повод для вторжения в Украину.

Доказательства этого имеют официальные лица США, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Россия может использовать в качестве повода для нового вторжения в Украину сфабрикованное видео с якобы нападением "украинских военных" на российскую территорию или русскоязычных жителей Донбасса.

По словам источников издания, видео может содержать сцену "взрыва" с телами, уничтоженными сооружениями, "феечным" украинским вооружением, беспилотниками "Байрактар" и актерами, которые играли бы скорбных "русскоязычных жителей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба прокомментировал попытки вычислить дату нападения России

По словам одного американского чиновника, который пожелал остаться анонимным, пока неясно, будут ли эти потери реальными или фейковыми.

Люди, знакомые с планом, говорят, что он был разработан российскими спецслужбами и находится на завершающей стадии подготовки.

WP уточняет, что этот план связан с другими заговорами, которые были раскрыты западной разведкой, но отделен от них.

"Конечно, все они связаны, но это конкретная операция, предназначенная для создания потенциального предлога", — заявил один из американских чиновников, который знаком с этим вопросом.

Российские войска в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях России показали на спутниковых фото. Там ставят палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетных комплексов "Искандер-М". На многих полигонах были выявлены признаки учебного применения артиллерии и техники.