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четверг, 03 февраля 2022 19:48

Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину

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Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Разведка США рассекретила план возможного вторжения России в Украину. Фото: Офис президента

Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать повод для вторжения в Украину.

Доказательства этого имеют официальные лица США, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Россия может использовать в качестве повода для нового вторжения в Украину сфабрикованное видео с якобы нападением "украинских военных" на российскую территорию или русскоязычных жителей Донбасса.

По словам источников издания, видео может содержать сцену "взрыва" с телами, уничтоженными сооружениями, "феечным" украинским вооружением, беспилотниками "Байрактар" и актерами, которые играли бы скорбных "русскоязычных жителей".

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По словам одного американского чиновника, который пожелал остаться анонимным, пока неясно, будут ли эти потери реальными или фейковыми.

Люди, знакомые с планом, говорят, что он был разработан российскими спецслужбами и находится на завершающей стадии подготовки.

WP уточняет, что этот план связан с другими заговорами, которые были раскрыты западной разведкой, но отделен от них.

"Конечно, все они связаны, но это конкретная операция, предназначенная для создания потенциального предлога", — заявил один из американских чиновников, который знаком с этим вопросом.

Российские войска в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях России показали на спутниковых фото.

Там ставят палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетных комплексов "Искандер-М". На многих полигонах были выявлены признаки учебного применения артиллерии и техники.

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