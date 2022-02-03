Российские войска у украинских границ показали со спутника

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Российские войска в Беларуси, оккупированном Крыму и западных областях России показали на спутниковых фото.

Там ставят палатки и увеличивают количество военной техники, в том числе ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом написал в Twitter корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер.

На многих полигонах обнаружили признаки учебного применения артиллерии и техники.

В Осиповичах в 100 км от Минска расположили комплексы "Искандер-М". С этого места ракеты могут достать к Вильнюсу, Киеву, Варшаве и Львове.

У Бреста на полигоне разместили тяжелую военную технику и палатки.

На полигонах возле оккупированных Евпатории, Бахчисарая и Керчи разместили палатки и тяжелую технику.

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На полигоне "Погоново" в Воронежской области обустроили тренировочный лагерь. Он расположен в 260 км от Харькова.

Ситуация на границе с Российской Федерацией и Беларусью по поводу российских войск с прошлой недели не изменилась. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге в четверг.