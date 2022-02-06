Росія зібрала 70% військ, необхідних для вторгнення - Reuters

На границе с Украиной Россия собрала более 100 тысяч военных. Фото: Reuters

По оценкам американских источников, Россия сосредоточила 70% ресурсов, необходимых для полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил "Голос Америки" со ссылкой на Reuters.

Двое американских представителей на условиях анонимности сообщили изданию, что за последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном регионе выросло с 60 до 83. Еще 14 групп находятся в пути. Доказательств, подтверждающих такую ​​оценку, собеседники не предоставили.

По их словам, сроки возможного вторжения определяются погодными условиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кремле ответили на рассекреченный разведкой США план вторжения в Украину

"Что касается сроков вторжения, то, по словам источников, ожидается, что погодные условия позволят российским военным совершить механизированные операции на бездорожье с 15 февраля по конец марта", - говорится в сообщении.

США полагают, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение, и не считают, что президент РФ Владимир Путин принял окончательное решение.

Российские офицеры выступили против войны с Украиной и призвали президента России Владимира Путина уйти в отставку. Глава "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов призвал российское руководство не применять силу в отношении Украины.