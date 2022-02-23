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В Европарламенте требуют персональных санкций для Путина

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В Европарламенте требуют персональных санкций для Путина
Для Путина требуют персональных санкций. Фото: Укринформ

Влиятельная группа политиков – 67 депутатов Европарламента – в ответ на российскую агрессию против Украины призвала ЕС наложить санкции персонально на Путина и членов Совета безопасности РФ.

Об этом говорится в заявлении евродепутатов, сообщает Укринформ.

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"Мы призываем Европейский Союз и его страны дать мощный и немедленный ответ режиму Путина – ввести дополнительные санкции и высказать международное осуждение, включая личные санкции против Путина и членов национального Совета безопасности России, которые поддержали решение о признании отдельных регионов Украины и о применении так называемых "миротворцев". Россию нужно отстранить от организации и участия в международных спортивных событиях, включая финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА, который состоится в Санкт-Петербурге этой весной", - говорится в заявлении.

Депутаты отметили, что ЕС должен приложить усилия, чтобы помочь украинским властям защитить суверенитет.

"Россия стала опасна для Европы и для мира. Ее агрессия должна быть остановлена ​​всеми возможными средствами. Мир и уважение к международному порядку, основанному на правилах, должны быть поддержаны", - подчеркнули депутаты Европарламента.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о введении первого пакета санкций против России после признания ею так называемых ЛДНР.

21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". 22 февраля обе палаты парламента РФ поддержали эту позицию.

Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций.

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