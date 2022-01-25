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вторник, 25 января 2022 09:06

В давке перед футбольным матчем погибли восемь человек

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В давке перед футбольным матчем погибли восемь человек
Толпа пыталась пройти через южный вход чтобы посмотреть, как страна-хозяин играет с Коморскими островами. Фото: pixabay.com

​​У камерунского футбольного стадиона Олембе в столице Яунде восемь человек погибли в давке перед матчем Кубка африканских наций.

Еще более 50 людей получили ранения, пишет AFP.

"Погибли две 30-летние женщины, четверо 30-летних мужчин и один ребенок", - говорится в сообщении.

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Толпа пыталась пройти через южный вход, чтобы посмотреть, как страна-хозяин играет с Коморскими островами. Несмотря на ковидные ограничения, вместимость стадиона в 60 тыс. человек увеличили с 60% до 80%, поскольку играли камерунские "Неукротимые львы".

Конфедерация африканского футбола, которая проводит главное соревнование континента, заявила, что "расследует ситуацию и пытается получить подробную информацию о произошедшем".

В результате давки в одном из храмов Кашмира 2 января погибли по меньшей мере 12 паломников. Более 10 человек получили ранения. Паника началась после того, как огромная толпа паломников пришла в храм, чтобы отпраздновать начало нового года.

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25
января

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