Против системы советского образца: тысячи протестующих вышли на улицы

На Кубе тысячи людей вышли на улицы из-за экономического кризиса и медленных темпов вакцинации. Протестующие выступают против некомпетентности власти и однопартийной системы советского образца.

Протесты прошли по меньшей мере в восьми городах и муниципалитетах страны, пишет Diario de Сuba. Кубинцы недовольны дефицитом продуктов и лекарств, а также неэффективной борьбой властей с коронавирусом.

Фото: Reuters

"Родина и жизнь! Свобода", - выкрикивают протестующие, которые бунтуют и крушат магазины.

В столице Кубы Гаване власти вывели на улицы машины спецназовцев, на острове отключили интернет. В то же время президент страны Мигель Диас-Канель обратился к нации с просьбой противостоять протестам на улицах.

Диас-Канель назвал протесты провокациями, в которых обвинил США.

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24 февраля 2008-го, после длительного лечения, 82-летний Фидель Кастро, который 49 лет бессменно руководил Кубой, подал в отставку. В этот же день его брат Рауль был избран главой островной страны. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению антикубинских санкций. В 2019-м Министерство финансов США ужесточило ограничения на поездки своих граждан на Кубу в ответ на "дестабилизирующую роль" этой страны в Западном полушарии. В 2021 году Рауль Кастро отошел от власти. Госдеп США в январе этого года объявил Кубу государством, которое спонсирует терроризм, в частности помогает в укрывательстве террористов.