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Давка на рэп-концерте: Трэвис Скотт оплатит похороны погибших

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Давка на рэп-концерте: Трэвис Скотт оплатит похороны погибших
Рэпер планирует оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Фото: instagram.com/travisscott

Американский рэппер 30-летний Трэвис Скотт пообещал вернуть деньги за билеты на фестиваль Astroworld, где в результате давки во время его выступления погибли восемь человек.

Он также планирует оплатить похороны погибших, пишет TMZ.

"Рэппер планирует оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Скотт также стал партнером Организации BetterHelp, которая месяц бесплатно будет работать с гостями фестиваля для восстановления их ментального здоровья", - говорится в сообщении.

Представители звезды сообщили, что он не будет выступать на фестивале Day N Vegas Festival 12-14 ноября, поскольку сейчас находится "не в том состоянии, чтобы давать концерты".

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Рэпперам 35-летнему Дрейку и Скотту предъявили судебные иски за "подстрекательство толпы" на фестивале Astroworld в Техасе, где погибли восемь человек. Еще примерно 300 получили ранения. Скотт после концерта заявил, что "опустошен" инцидентом и готов помогать семьям погибших.

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