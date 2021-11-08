На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд после гибели восьми человек во время их выступления

Американским реперам 30-летнему Трэвису Скотту и 35-летнему Дрейку предъявили судебные иски за "подстрекательство толпы" на фестивале Astroworld в Техасе.

В результате давки погибли восемь человек. Еще около 300 получили ранения, пишет Daily Mail.

"Истец 23-летний Кристиан Паредес из Техаса намерен взыскать с реперов $1 млн компенсации за травмы и медицинские расходы. Он пострадал во время фестиваля и утверждает, что рэперы спровоцировали толпу, не остановив концерт, когда началась давка", - говорится в сообщении.

Паредес также обвиняет Дрейка в том, что он продолжал выступать со Скоттом, даже "когда толпа вышла из-под контроля".

Фото: Reuters

Скотт после концерта заявил, что "опустошен" инцидентом и готов помогать семьям погибших.

"Мои молитвы обращены к семьям и всем пострадавшим из-за того, что произошло на фестивале. Люблю всех", - написал артист.

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Американская модель и миллиардерша 24-летняя Кайли Дженнер ждет от Скотта второго ребенка. Дженнер и рэп-исполнитель уже воспитывают дочь 3-летнюю Сторми. О том, что пара станет родителями во второй раз, теледива сообщила в Instagram. Звезда опубликовала чувственное видео, которым официально подтвердила слухи о беременности.