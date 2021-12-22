В Бухаресте противники вакцинации штурмовали парламент

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Румынские протестующие пытались прорваться в парламент во время протестов в столице страны Бухаресте.

Так они пытались помешать депутатам сделать медицинский пропуск о вакцинации против Covid-19 обязательным для всех работников. Об этом пишет Independent.

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Полицию застигли врасплох во вторник, 21 декабря, когда сотни протестующих ворвались через ворота во двор парламента, обливая машины краской и заставляя сотрудников службы безопасности блокировать входы в здание. Позже протестующие ушли. Полиция не применяла силу.

В то время как правящая в Румынии коалиция центристов и левых ведет переговоры об условиях допуска людей к работе и в других сферах, на голосовании в парламенте пока не выставили такой законопроект.

По оценкам, до 2,5 тыс. человек со всей страны собрались во вторник перед парламентом, размахивая румынскими флагами и скандируя "Свободу" в акции, организованной оппозиционным ультранационалистическим "Альянсом за объединение румын".

Коалиционное правительство ведет переговоры о новом законопроекте, который будет требовать от большинства рабочих показать, что они либо вакцинированы, либо вылечились от коронавируса, либо недавно получили отрицательный результат теста.

Румыния является вторым государством в ЕС с наименьшей вакцинацией. Только 40% румын вакцинированы. На пике новой волны болезни в конце октября Румыния возглавила глобальные списки смертности от коронавируса.

В Киеве несколько сотен человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации против Covid-19.