 
Ексклюзивы
1/5
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 3384
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 234
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1071
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1332
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 738
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2169
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2907
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 5014
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8541
Фото
Все фото
5
3
3
3
8
В Бухаресте противники вакцинации штурмовали парламент
В Бухаресте противники вакцинации штурмовали парламент
Тысячи Санта-Клаусов приняли участие в благотворительном забеге
Тысячи Санта-Клаусов приняли участие в благотворительном забеге
Трагедия с надувным замком в Австралии: умер шестой ребенок
Трагедия с надувным замком в Австралии: умер шестой ребенок
Непогода в Турции разрушила мосты и затопила десятки домов
Непогода в Турции разрушила мосты и затопила десятки домов
Противники карантина подрались с полицией
Противники карантина подрались с полицией
Видео
Все видео
"Все сняли" - Лукашенко заявил о задержании "террористов"
"Все сняли" - Лукашенко заявил о задержании "террористов"
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Определили победителей детского Евровидения-2021
Определили победителей детского Евровидения-2021
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1260
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1008
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 459
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2826
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2250
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 621
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
среда, 22 декабря 2021 17:18

В Бухаресте противники вакцинации штурмовали парламент
5

  Комментировать

Протестующие в Бухаресте пытались попасть внутрь парламента
Фото: Reuters
Протестующие в Бухаресте пытались попасть внутрь парламента
Протестующие в Бухаресте пытались попасть внутрь парламента
Протестующие в Бухаресте пытались попасть внутрь парламента
Протестующие в Бухаресте пытались попасть внутрь парламента

Румынские протестующие пытались прорваться в парламент во время протестов в столице страны Бухаресте.

Так они пытались помешать депутатам сделать медицинский пропуск о вакцинации против Covid-19 обязательным для всех работников. Об этом пишет Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За отказ от Covid-вакцинации будут штрафовать

Полицию застигли врасплох во вторник, 21 декабря, когда сотни протестующих ворвались через ворота во двор парламента, обливая машины краской и заставляя сотрудников службы безопасности блокировать входы в здание. Позже протестующие ушли. Полиция не применяла силу.

В то время как правящая в Румынии коалиция центристов и левых ведет переговоры об условиях допуска людей к работе и в других сферах, на голосовании в парламенте пока не выставили такой законопроект.

По оценкам, до 2,5 тыс. человек со всей страны собрались во вторник перед парламентом, размахивая румынскими флагами и скандируя "Свободу" в акции, организованной оппозиционным ультранационалистическим "Альянсом за объединение румын".

Коалиционное правительство ведет переговоры о новом законопроекте, который будет требовать от большинства рабочих показать, что они либо вакцинированы, либо вылечились от коронавируса, либо недавно получили отрицательный результат теста.

Румыния является вторым государством в ЕС с наименьшей вакцинацией. Только 40% румын вакцинированы. На пике новой волны болезни в конце октября Румыния возглавила глобальные списки смертности от коронавируса.

В Киеве несколько сотен человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации против Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Бухаресте противники вакцинации штурмовали парламент». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Захватили турецкую крепость на берегу Дуная

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 57708
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 12717
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 10908
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 6 Просмотров: 10242
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 9387
Мир
"Все сняли" - Лукашенко заявил о задержании "террористов"
"Все сняли" - Лукашенко заявил о задержании "террористов"
 Просмотров: 135
Нападение России: Латвия готова предоставить Украине военную помощь
Нападение России: Латвия готова предоставить Украине военную помощь Просмотров: 207
Город с 13 млн жителей полностью закрыли из-за вспышки коронавируса
Город с 13 млн жителей полностью закрыли из-за вспышки коронавируса 1 Просмотров: 747
Польша предъявила 91 украинцу обвинение в помощи нелегальным мигрантам
Польша предъявила 91 украинцу обвинение в помощи нелегальным мигрантам Просмотров: 108
Россияне провели в оккупированном Крыму масштабные военные учения
Россияне провели в оккупированном Крыму масштабные военные учения Просмотров: 135
Больше всего комментируют
23
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
9
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
6
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
Голосов: 182
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть