В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж

В Киеве несколько сотен человек вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации Covid-19.

Участники акции не использовали средства индивидуальной защиты и не соблюдали дистанцию.

Колонна митингующих прошла через Крещатик к памятнику Тарасу Шевченко.

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Участники акции выступают против законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" и вакцинации против коронавируса. Они также требуют свободы "антивакцинатора" Остапа Стахива, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.

По состоянию на 12 декабря в Украине зарегистрировали 3 559 092 случая коронавируса, из них за последние сутки - 5275.

В Украине за прошедшие сутки, 11 декабря, вакцинировали против коронавируса 83 256 человек. С начала вакцинальной кампании привито 14 114 894 человека, из них полностью иммунизированы (получили две дозы) – 12 420 911 человек.

24 ноября у Верховной Рады также собрались сотни противников вакцинации.