В давке на празднике погибли 115 человек

Тела жертв давки лежат на мосту через реку / "Синьхуа"

13 октября 2013 года из-за давки в Индии во время индуистского праздника Наваратри погибли 115 человек и получили ранения более 110.

Паника произошла во время праздника, посвященного индуистской богине Дурге. По оценкам, около 500 тыс. паломников пришли в храм Ратангарх Мата в деревне Ратангарх, в центральной Индии.

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В 2006 году 56 паломников погибли на том же месте после того, как их смыло водой, выпущенной выше по течению реки Синд. В ответ на эту катастрофу, правительство штата построило мост через реку. Мост, расположенный в 1,5 км от храма, имеет длину 400 м и ширину 7 м.

Примерно 25 тыс. человек находились на мосту в 9 утра в воскресенье, 13 октября 2013 года, когда часть перил сломали. Распространился слух, что мост вот-вот рухнет, и толпа запаниковала, начав бежать. Многие погибли или были ранены, потому что их затоптали, другие утонули, прыгнув в реку. Большинство жертв - женщины и дети.

Спасательным работам помешала 7-километровая пробка на единственной дороге к храму. Возмущенные родственники погибших бросали камни в полицию, в результате чего несколько человек получили ранения.

Были свидетельства, что полицейские грабили, а также сбрасывали трупы в воду в попытке уменьшить число погибших. Заместитель генерального инспектора местной полиции категорически отрицал такие слова свидетелей.

Правительство штата объявило о выплате компенсации в размере 52,5 тыс. грн в пересчете для родственников умерших и 17,5 тыс. грн пострадавшим.

Свидетели говорят, что число погибших может доходить до 400. Количество жертв якобы намеренно занизили представители полиции и местных властей.