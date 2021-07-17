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суббота, 17 июля 2021 10:55

В массовых беспорядках в ЮАР погибли более 200 человек
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Число погибших из-за массовых беспорядков в Южно-Африканской Республике составляет более 212 человек.

Три дня назад сообщали о 72 жертвах, пишет ВВС. Рост количества смертей вызван усилением мародерства. Все погибшие были участникам грабежей и погибли в давке или пострадали от вооруженных в толпе.

"Теперь ясно, что события прошлой недели были не чем иным, как преднамеренным, скоординированным и хорошо спланированным нападением на нашу демократию. Конституционный строй нашей страны находится под угрозой", - заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

На борьбу с беспорядками власти ЮАР бросили 25 тыс. военных. Силовики арестовали более 3 тыс. человек.

Фото: Reuters

Мародерства на юге и востоке страны продолжаются. Тяжелой остается ситуация в провинции Квазулу-Натал. Полиция и солдаты пытаются охранять продовольственные магазины, супермаркеты и АЗС. В Дурбане остро ощущается дефицит армии. В городе разграбили более 800 розничных магазинов.

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Насилие вспыхнуло после того, как бывшего президента Джейкоба Зуму забрали в тюрьму. Массовые беспорядки начались в бедных районах. Там люди начали грабить магазины: выносить из них еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду. В результате полиция и военные открыли огонь светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, чтобы остановить волну беззакония.

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Дата
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