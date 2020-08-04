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вторник, 04 августа 2020 18:26

В Беларусь забросили еще одну группу боевиков: вагнеровцы раскололись о своей задаче

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В Беларусь забросили еще одну группу боевиков: вагнеровцы раскололись о своей задаче
Боевики говорят, их направили специально в Беларусь. Команда была ждать. Фото: inforesist.org

На юге Беларуси находится еще одна группа боевиков частной военной компании из России.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании к народу накануне президентских выборов.

"Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который перебросили на юг. Это мы должны бегать и ловить их по лесам? Мы же их всех отловим", - сказал он.

По словам Лукашенко Россия врет, когда заявляет, что задержанные в Беларуси вагнеровцы следовали в Стамбул, Венесуэлу или Ливию.

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"Мы по-человечески относимся к этим ребятам - и мы получили от этого определенный эффект: они рассказали все. Их направили специально в Беларусь. Команда была ждать", - сообщил глава государства.

По его словам, билеты, купленные вагнеровцами на Стамбул, - это легенда.

"Потому что на границе, выезжая - а российская граница закрыта - им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Я плохой, возможно, географ, я не понимаю, для чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто можно из Новороссийска, из Крыма, в конце концов - махнул и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее - в Ливию или еще куда-нибудь", - говорит Александр Лукашенко.

Также подчеркнул, что в Беларуси действуют определенные законы и в соседней стране о них хорошо знают.

"Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации. Вы же уже опозорились: сначала Стамбул, затем нет - не Стамбул, Венесуэла, вчера уже позвонили "нет, уже не Венесуэла, сами пока не знаем, куда (должны были лететь боевики — Gazeta.ua)". Мы знаем", - рассказывает Лукашенко.

"Мы – родные люди. Белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи – мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", - добавил он.

В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера. Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев много террористов ЛДНР, внесенных в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Генпрокуратура Беларуси получила запрос Украины о временном аресте задержанных боевиков ЧВК Вагнера.

Офис генерального прокурора готовит экстрадиционные документы по этим людям.

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