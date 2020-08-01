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суббота, 01 августа 2020 11:55

Есть риск, что Беларусь потеряет сувереннисть - Дариуш Патерняк

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Есть риск, что Беларусь потеряет сувереннисть - Дариуш Патерняк
Выборы в Польше прошли во время пандемии. Фото: dyvys.info

В Польше президент Дуда выиграл выборы главы государства. Получил 51,03% голосов. Оппонент Рафал Тшасковський - 48,97. Явка составила более 68%.

Чем эти выборы отличаются от предыдущих?

- Состоялись во время небывалой пандемии, - говорит в интервью "Країні" Дариуш МАТЕРНЯК, аналитик, эксперт по международным отношениямКампания будто продолжалась полгода и не продолжалась одновременно. Голосование должно было состояться 10 мая. Из-за карантина первый тур отложили на 28 июня. Полномочия заканчиваются 6 августа, поэтому могли оказаться в конституционном кризисе - без легитимного главы государства.

В мае президенту прогнозировали победу в первом туре. А получил результат с разницей в статистическую погрешность. Рейтинги власти падают. Поэтому ПиС сопротивлялась переносу выборов на осень.

Еще одно отличие - высокая явка. Оба лагеря максимально мобилизовали электорат. Власть убедила летних прийти. Из всех телеканалов рассказывали, что они сделали все, чтобы защитить здоровье граждан.


Как могут измениться отношения Польши и Украины, чего хочет Варшава от Киева?

- В последнее время отношения Польши и Украины становятся лучше. После восстановления Украины разрешений на поисково-эксгумационные работы в октябре 2019-го продолжается потепление. Большая часть общества восприняла это как заслугу Дуди и власти, которые смогли договориться с украинским президентом Зеленским.

Исторические темы время от времени возвращаться в польско-украинский диалог. Надеюсь, не слишком остро.

Думаю, будет активная позиция Польши в рамках поддержки евроинтеграции и евроатлантической интеграции Украины на уровне ЕС или в США, инициативы по поддержке Киева в противодействии российским угрозам. В этом - прямой интерес Польши. Возможно, будут переговоры о поставках оружия или невоенной техники украинской армии, обучение, дипломатическая поддержка.

Продлится сотрудничество в энергетической сфере - поставки сжиженного газа из США через терминал в Свиноуйсьце в Украине. Выстраивание условной линии Вашингтон - Варшава - Киев происходит шаг за шагом, но непреклонное.

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Какова роль Украины для безопасности Польши?

- Критическая. От того, будет ли Украина независимой от России, и в какой степени, зависит безопасность Польши. Обеспечение украинской суверенности важно для любой власти в Варшаве.

Особенно, когда есть риск, что Беларусь потеряет суверенитет. После выборов там в августе страна может де-факто стать сателлитом России.

Полную версию интервью читайте в журнале "Країна"

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