Лукашенко: Россия боится нас потерять

В Беларуси состоялся рекордный митинг оппозиции перед выборами Фото: Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко накануне президентских выборов в обращении к парламенту заявил, что Россия боится потерять Беларусь.

"Россия боится нас потерять, кроме нас, у нее не осталось близких союзников", - подчеркнул Лукашенко. Об этом сообщает ВВС Украина.

Перед этим он много рассказывал о нестабильности и конфликтах в мире и настаивал, что на этом фоне "Беларусь единственное спокойное звено в центре Евразии, которое живет своим умом".

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Александр Лукашенко повторил, что Россия для его страны была, есть и будет ближайшим союзником. Но все же пожаловался на Москву.

"Хотя братские отношения с нами сменила на партнерские. Напрасно. Партнерские отношения будем строить с Западом, США и Китаем", - сказал Лукашенко.

На фоне критики России он похвастался, что Запад в последнее время проявляет интерес к сотрудничеству с Беларусью.

9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы.

В выборах президента РБ участвуют 5 кандидатов: глава государства Александр Лукашенко, глава партии "Грамада" Сергей Черечень, сопредседатель ОО "Говори правду!" Андрей Дмитриев, а также самовыдвиженцы - переводчик Светлана Тихановская и депутат парламента VI созыва (2016-2019) Анна Канопацкая.