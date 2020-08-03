Задержание "вагнеровцев": Беларусь получила запрос на арест

Генпрокуратура Беларуси получила запрос Украины о временном аресте задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".
Подтверждение об этом получил Офис генерального прокурора, передает "Украинская правда".
"Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила ОГП получение запроса Украины о временном ареста задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 человек, среди которых 9 украинцев. Они подозреваются в участии в террористической организации. В частности, речь идет об участии в вооруженном конфликте против Украины на Донбассе в составе ПВК "Вагнер", - сообщили там.
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Ведомство готовит экстрадиционные документы по этим людям.
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера. Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев - много террористов ЛДНР, которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
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