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понедельник, 03 августа 2020 21:20

Задержание "вагнеровцев": Беларусь получила запрос на арест

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Задержание &quot;вагнеровцев&quot;: Беларусь получила запрос на арест
Украина требует задержания. Фото: Sputnik

Генпрокуратура Беларуси получила запрос Украины о временном аресте задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".

Подтверждение об этом получил Офис генерального прокурора, передает "Украинская правда".

"Генпрокуратура Республики Беларусь подтвердила ОГП получение запроса Украины о временном ареста задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами 28 человек, среди которых 9 украинцев. Они подозреваются в участии в террористической организации. В частности, речь идет об участии в вооруженном конфликте против Украины на Донбассе в составе ПВК "Вагнер", - сообщили там.

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Ведомство готовит экстрадиционные документы по этим людям.

В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера. Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев - много террористов ЛДНР, которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

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03
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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