Украина будет требовать у Беларуси экстрадиции задержанных вагнеровцев

Киев обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. Фото: РБК

Офис генерального прокурора проинформировал Беларусь о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории боевиков.

Киев обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которых 29 июля задержали, сообщает "Интерфакс-Украина".

"28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации. Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - сообщили правоохранители.

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Сейчас идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции.

В ночь на среду в санатории под белорусским Минском задержали 32 человека, которых называют сотрудниками частной военной компании Вагнера. Еще один был задержан на юге страны. Беларусь уже пригласила послов России и Украины для объяснений и обсуждения ситуации с задержанием боевиков российской частной военной компании Вагнера.