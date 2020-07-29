Задержание бойцов ЧВК "Вагнера": вызывают послов Украины и России

К Лукашенко вызывают послов Украины и России. Фото: Белсат

Беларусь пригласит послов России и Украины для пояснений и обсуждения ситуации с задержанием боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Известно, что 14 из них воевали на Донбассе, после совещания с президентом страны заявил госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, передает "Белта".

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", – отметил госсекретарь.

Равков добавил, что всех задержанных (32 человека возле Минска и 1 в Гомельской области) еще опрашивают.

Россия не уведомляла Беларусь и переброске вагнеровцев. "Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", – сказал Равков.

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В ночь на 29 июля под Минском задержали 32 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.