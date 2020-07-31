Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев"

Задержанные не собирались лететь в Стамбул. Фото: "Сильные Новости"

Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" не собирались лететь в Стамбул, хотя и имели билеты.

31 июля об этом заявил глава следственной группы Беларуси Александр Агафонов в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"Очевидно, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках были билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось, лететь туда они не были намерены", - сказал он.

Группа была организованной и управлялась по военным стандартам.

"В мессенджере WhatsApp была создана группа 1.ru с определенной целью - для управления личным составом", - сообщил следователь.

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Участниками группы были все 33 задержанных фигуранта. Агафонов рассказал, что все задержанные допрошены с участием защитников.

"Их показания непоследовательны, а о целях пребывания в Республике Беларусь - противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 в Турецкую республику, два - на Кубу, один - в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны разных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан", - добавил следователь.

В ночь на среду в санатории под белорусским Минском задержали 32 человека, которых называют сотрудниками частной военной компании Вагнера. Еще один был задержан на юге страны. Беларусь уже пригласила послов России и Украины для объяснений и обсуждения ситуации с задержанием боевиков российской частной военной компании Вагнера.