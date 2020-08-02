В Беларусь хотели "перебросить" до 200 "вагнеровцев" - Лукашенко

Лукашенко рассказал свою версию о "вагнеровцах" из России. Фото: Телеграф

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Минске россияне были первыми из группы в 180-200 человек, которых планировали забросить в страну.

Лукашенко отметил, что заявления властей РФ о целях нахождения россиян на территории Беларуси являются враньем, передает БЕЛТА.

"Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь", заявил Лукашенко.

"Это ерунда, что с нами Россия согласовывала нахождение военных другого государства, хоть и без оружия, на территории Беларуси. На вранье мы политику не построим", – сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев"

Напомним, в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера. Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".