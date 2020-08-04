Президентские выборы в Беларуси начались: стартовало досрочное голосование

Накануне в Беларуси состоялся рекордный митинг оппозиции Фото: Reuters

4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится по 8 августа. Всеобщие выборы начнутся 9 августа.

Заранее могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов 9 августа. Официально подтверждать причины, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. Об этом сообщил портал выборов на сайте ЦИК Республики Беларусь.

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Образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны. Они будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Досрочное голосование не проводится на 231 участке в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, где оказывается медицинская помощь в стационаре.

В выборах президента РБ участвуют 5 кандидатов: глава государства Александр Лукашенко, глава партии "Грамада" Сергей Черечень, сопредседатель ОО "Говори правду!" Андрей Дмитриев, а также самовыдвиженцы - переводчик Светлана Тихановская и депутат парламента VI созыва (2016-2019) Анна Канопацкая.

Рекордный для Беларуси митинг состоялся в Минске 1 июля. На площади Бангалор собрались 60 тыс. человек. Все они пришли поддержать оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая имеет высокие шансы выиграть президентские выборы.