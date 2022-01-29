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суббота, 29 января 2022 20:34

В Apple будут судиться с украинским режиссером из-за названия фильма

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В Apple будут судиться с украинским режиссером из-за названия фильма
Свои доводы против фильма компания выложила на 467 страницах. Фото: Reuters

Американская компания Apple подала в суд на украинского режиссера Василия Москаленко из-за его фильма Apple-Man.

Свои аргументы компания вместила на 467 страниц, сообщает Forbes.ua.

По словам самого Москаленко, претензии возникли из-за созвучности названий, что может навредить имиджу компании.

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"Техгигант заявляет, что фильм вредит бренду, ведь пользователям может показаться, что Apple-Man связан, утвержден или одобрен компанией Apple", - заявил Москаленко.

Пока фильм готов на 70%. Компания требует у режиссера отказаться от юридического оформления фильма на территории США. В этом случае, технологичный гигант сможет запретить использовать фразу "Apple-Man" в фильмах, комиксах и мерче.

Москаленко общается с Apple через американского юриста и даже записал видео. Также намечена конференция с представителями компании.

"Я очень хочу договориться с Apple. Я очень уважаю эту компанию, их философию, их историю", – заявил режиссер.

Он также объяснил, что Apple-Man – это фильм о яблоках, а не о технике, и не содержит ни одного упоминания iPhone или MacBook. Режиссер предлагает компании убедиться в этом, просмотрев фильм перед выходом.

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