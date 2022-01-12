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среда, 12 января 2022 22:55

Telegram могут заблокировать из-за нарушения закона

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Telegram могут заблокировать из-за нарушения закона
51-летняя министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер требует от Telegram соблюдать национальные законы об интернете. Фото: Angelika Aschenbach

Заблокировать популярный мессенджер Telegram могут в Германии.

Об этом в интервью еженедельнику Die Zeit сказала министр внутренних дел страны Нэнси Файзер.

Мессенджер популярен в Германии среди ультраправых организаций и антивакцинаторов.

"Мы не можем этого исключать. Отключение было бы серьезным и, пожалуй, крайним методом. Сначала нужно исчерпать все остальные варианты", – говорит министр.

Германия обсуждает с партнерами по Европейскому Союзу, как регулировать работу Telegram.

Файзер ожидает решения европейских партнеров, чтобы заставить Telegram сотрудничать. "Сегодня Telegram в Дубае, завтра, возможно, на Каймановых островах. Нам нужно много сил, чтобы обеспечить соблюдение закона. Как немецкое национальное государство, мы не можем сделать это в одиночку", - сказала она.

Национальные законы об обеспечении требований к интернету обязывают провайдеров социальных сетей срочно удалять явно незаконный контент после подачи жалобы.

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Минюст Германии летом прошлого года выдвинул владельцам Telegram претензии, что соцсеть не имеет четкой процедуры подачи жалоб на подозрительный контент. Кроме того, не удается установить сотрудничество с администрацией сервиса.

"Я думаю, что это один из важнейших моментов для обеспечения соблюдения закона здесь", – сказала министр.

Telegram эти требования игнорирует. Незаконный контент не удаляет, не передает данные, необходимые для расследования, властям ФРГ.

В 2018-м власти России уже пытались заблокировать Telegram на своей территории. Тогда Федеральная служба безопасности РФ потребовала ключи шифрования, чтобы читать сообщения пользователей. Однако мессенджер продолжил работать в обход блокировки. В июне 2020-го Telegram на территории России разблокировали, потому что он вызвался противодействовать "терроризму и экстремизму".

Конфиденциальность данных пользователей стала едва ли не основным преимуществом альтернативных поисковиков Google. В качестве публичной бета-версии запустили поисковую систему You.com. Еще в мире появилось несколько новых поисковых платформ. О них читайте в эксклюзивном материале Gazeta.ua

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