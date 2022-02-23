В Антарктиде активно цветут растения - ученые бьют тревогу

 
Ексклюзивы
1/5
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 5760
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 720
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 1773
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 3735
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 810
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 7002
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 828
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 4014
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 243
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10486
Фото
Все фото
9
5
4
5
3
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок &quot;в воздухе&quot;: невероятные фото
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок "в воздухе": невероятные фото
Начал извергаться крупнейший вулкан Европы: мощные фото
Начал извергаться крупнейший вулкан Европы: мощные фото
Спят на полу и не имеют пищи - российские военные застряли на вокзале возле украинской границы
Спят на полу и не имеют пищи - российские военные застряли на вокзале возле украинской границы
Видео
Все видео
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Будущее наступило: искусственный интеллект научили флиртовать
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 8136
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3519
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2421
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 738
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2457
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
1 Просмотров: 1143
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
четверг, 24 февраля 2022 04:38

В Антарктиде активно цветут растения - ученые бьют тревогу

  Комментировать

В Антарктиде начали быстро разрастаться цветы, что указывает на глобальные последствия изменения климата на континенте.

Удаленная экосистема подошла к точке невозврата, пишет Current Biology. Тонко сбалансированная среда находится сейчас под серьезной угрозой.

"Активный рост наблюдается среди цветов Deschampsia antarctica и Colobanthus quitnsis. Исследователи проанализировали распространение этих растений на небольшом субантарктическом острове под названием Сигню с 2009 до 2019 года", - говорится в сообщении.

  Colobanthus quitnsis
Colobanthus quitnsis

Оба растения все быстрее растут с повышением температуры год за годом. Команда экспертов связывает это также с сокращением популяции морских котиков, которые вытаптывают растения. Это, в свою очередь, может быть связано с наличием пищи и состоянием моря.

Повышение температуры может дать инвазивным видам закрепиться в экосистеме, что впоследствии приведет к "необратимой потере и изменениям биоразнообразия", считают специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу

Ученые предполагают, что происходящее на острове, вероятно, происходит и в других частях Антарктиды.

Таяние льда в Гренландии повлекло повышение уровня воды в мире на 1,2 см. Ледяной щит Гренландии потерял около 4700 гигатонн льда с начала измерений в апреле 2002 года. Этого достаточно, чтобы погрузить США на 0,5 м под воду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Антарктиде активно цветут растения - ученые бьют тревогу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 21204
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей Просмотров: 17757
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
3
 Просмотров: 15561
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ Просмотров: 15048
Санкции США: стало известно, чьи дети попали в &quot;черный&quot; список
Санкции США: стало известно, чьи дети попали в "черный" список Просмотров: 14742
Мир
ООН может направлять миротворцев в Украину в обход Совбеза – Кулеба
ООН может направлять миротворцев в Украину в обход Совбеза – Кулеба Просмотров: 3798
Байден вводит санкции против "Северного потока-2"
Байден вводит санкции против "Северного потока-2" Просмотров: 1503
Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в ближайшие 48 ч. - СМИ
Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в ближайшие 48 ч. - СМИ Просмотров: 5303
Эрдоган в разговоре с Путиным осудил "признание" ОРДЛО
Эрдоган в разговоре с Путиным осудил "признание" ОРДЛО Просмотров: 1602
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
 Просмотров: 8136
Больше всего комментируют
5
Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
4
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
4
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
2
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
1
В ООН сделали заявление после "признания" Россией ЛДНР
Голосов: 155
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть