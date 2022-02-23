В Антарктиде активно цветут растения - ученые бьют тревогу

В Антарктиде начали быстро разрастаться цветы, что указывает на глобальные последствия изменения климата на континенте.

Удаленная экосистема подошла к точке невозврата, пишет Current Biology. Тонко сбалансированная среда находится сейчас под серьезной угрозой.

"Активный рост наблюдается среди цветов Deschampsia antarctica и Colobanthus quitnsis. Исследователи проанализировали распространение этих растений на небольшом субантарктическом острове под названием Сигню с 2009 до 2019 года", - говорится в сообщении.

Colobanthus quitnsis

Оба растения все быстрее растут с повышением температуры год за годом. Команда экспертов связывает это также с сокращением популяции морских котиков, которые вытаптывают растения. Это, в свою очередь, может быть связано с наличием пищи и состоянием моря.

Повышение температуры может дать инвазивным видам закрепиться в экосистеме, что впоследствии приведет к "необратимой потере и изменениям биоразнообразия", считают специалисты.

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Ученые предполагают, что происходящее на острове, вероятно, происходит и в других частях Антарктиды.

Таяние льда в Гренландии повлекло повышение уровня воды в мире на 1,2 см. Ледяной щит Гренландии потерял около 4700 гигатонн льда с начала измерений в апреле 2002 года. Этого достаточно, чтобы погрузить США на 0,5 м под воду.