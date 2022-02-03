Аномальное явление вызвало повышение уровня мирового океана

Особенно быстро лед тает на западном побережье Гренландии. Фото: pixabay.com

Таяние льда в Гренландии повлекло повышение уровня воды в мире на 1,2 см.

Ледяной щит Гренландии потерял около 4700 гигатонн льда с начала измерений в апреле 2002 года, пишет датский полярный портал Dpa. Этого достаточно, чтобы погрузить США на 0,5 м под воду.

"По данным мониторинга, таяние ледникового щита Гренландии привело к росту глобального уровня моря на 1,2 сантиметра менее чем за 20 лет", - говорится в сообщении.

Особенно быстро лед тает на западном побережье Гренландии. Это свидетельствует об ускорении темпов глобального потепления.

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Ледяной щит занимает 4/5 общей площади самого большого острова нашей планеты. С ледниковым щитом Гренландии может посоревноваться только Антарктический.

Гренландия автономная учредительная страна, официально принадлежащая Дании. Остров особенно пострадал от изменений климата, ведь Арктика прогрелась больше, чем любой другой регион на Земле.

В Гренландии 21 декабря зафиксировали аномально высокую температуру в +8,3°С. Для таких высоких широт – это настоящая аномалия. Особенно с учетом холодного периода года и того факта, что в Гренландии царит полярная ночь.