В Гренландии зафиксировали аномально высокую температуру

В Гренландии зафиксировали рекордно высокую температуру. Фото: pixabay.com

В Гренландии 21 декабря зафиксировали аномально высокую температуру.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

"В одном из самых северных городов на Земле - Канак (Гренландия. - Gazeta.ua) 21 декабря был побит температурный рекорд. Максимальная температура в дневные часы поднялась до +8,3 градуса", - написали специалисты.

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Какие зарегистрированные температуры рекорды, установленные на острове в предыдущие годы, были побиты - не уточнили.

Отмечается, что данная температура для таких высоких широт – настоящая аномалия. Особенно с учетом холодного периода года и того факта, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь.

22 декабря в Карпатах ударили сильные морозы. За последние два дня выпало более 50 см снега, местами заносы достигают метра в высоту. Температура воздуха местами опустилась до -21°С.