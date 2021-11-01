Ученые: скоро человечество столкнется с невыносимой жарой

О проблемах, вызванных глобальным потеплением, говорят последние десятки лет. Но, судя по всему, истинные последствия ожидают нас гораздо раньше, чем считалось ранее.

Первой "весточкой" эксперты называют аномальную жару, с которой столкнулись многие регионы планеты летом 2021 года.

Теперь специалисты утверждают, что если люди не примут никаких мер, то ситуация усилится еще сильнее и на Земле наступит невыносимая жара. В том числе нас ждут еще более частые экстремальные скачки температуры.

По мнению эксперта по климату Зика Хаусфазера, подобные явления приведут к засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям. Также катаклизмы умножаются из-за того, что на нашу планету надвигается тепловая волна.

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Напомним, что ряд ученых уже заявил о прохождении по Земле порога, при котором небольшое потепление может вызвать экстремальный рост температур.

Последние семь лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Экстремальные природные явления в мире - это новая норма. Уровень мирового океана поднялся до нового максимума, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации от 31 октября, опубликованной к началу Конференции ООН по вопросам климата.