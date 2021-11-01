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понедельник, 01 ноября 2021 11:37

Изменения климата спровоцировали экстремальные погодные явления в мире - ООН

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Изменения климата спровоцировали экстремальные погодные явления в мире - ООН
Впервые на ледниковом пике Гренландии пошел дождь, а не снег. Фото: pixabay.com

Последние семь лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Экстремальные природные явления в мире - это новая норма.

Уровень мирового океана поднялся до нового максимума, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации от 31 октября, опубликованной к началу Конференции ООН по вопросам климата.

"Впервые на ледниковом пике Гренландии пошел дождь, а не снег. Вследствие таяния льда медленно исчезают канадские ледники. Появляется все больше научных доказательств того, что эти явления в значительной степени вызваны антропогенным изменением климата", - заявил генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

По данным с января по сентябрь средняя глобальная температура в 2021 году составляла примерно на 1,09 градуса по Цельсию выше среднего значения за 1850-1900 годы. По прогнозам, нынешний год окажется седьмым самым теплым годом в мире. А период с 2015 по 2021 год будет семью самыми теплыми годами за всю историю.

Изменения глобального среднего уровня моря в первую очередь зависят от степени потепления океана в результате теплового расширения морской воды и таяния льда на суше. В период с 1993 по 2002 год среднее глобальное повышение уровня моря составляло 2,1 мм в год. В период с 2013 по 2021 год этот показатель составляет уже 4,4 мм. Такая тенденция обусловлена ускоренной потерей массы льда.

"Экстремальные погодные явления, участившиеся за последние десять лет, часто вызывали экономические потрясения. Пандемия усугубила ситуацию и нивелировала десятилетия прогресса в плане улучшения продовольственной безопасности. Планета меняется, а экосистемы разрушаются во всем мире", - говорится в сообщении.

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Конференция ООН по изменению климата открылась в воскресенье, 31 октября, в шотландском Глазго. Работа конференции, которая продлится до 12 ноября, началась с минуты молчания в память о жертвах пандемии.

Доклад ВМО будут использовать как научную базу во время переговоров участников форума. Данные ряда агентств ООН, национальных метеорологических и гидрологических служб, а также прогнозы ведущих научных экспертов за 2021 год стали одним из главных документов конференции.

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01
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