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воскресенье, 31 октября 2021 22:13

Генсек ООН недоволен итогами саммита G20

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Генсек ООН недоволен итогами саммита G20
Гутерриш заявил, что встреча стран Большой двадцатки не оправдала его надежд. Фото: Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что встреча стран "Большой двадцатки" (G20) по климату не оправдала его надежд. При этом он добавил, что впереди конференция по климату в Глазго.

Об этом Гутерриш написал в Twitter.

"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но по крайней мере они не похоронены", - написал он.

Генсек ООН напомнил о глобальных целях, которые стоят перед странами, - сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса.

"Вперед к конференции COP26 в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса (сохранить скорость глобального потепления на уровне 1.5 градуса по Цельсию в год, - ред.) с тем чтобы выполнить обещания по финансам и адаптации для людей и планеты", - добавил он.

В Риме прошел двухдневный саммит Большой двадцатки. Открытие саммита прошло в конгресс-центре La Nuvola.

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31
октября

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