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суббота, 30 октября 2021 12:45

В Риме стартовал саммит Большой двадцатки

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В Риме стартовал саммит Большой двадцатки
В Риме начался саммит G20. Фото: УП

В Риме проходит двухдневный саммит Большой двадцатки.

Открытие саммита прошло в конгресс-центре La Nuvola. Об этом сообщает УНН.

На первой сессии мировые лидеры обсудят глобальную экономику и мировое здоровье.

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Завтра на саммите G20 обсудят изменение климата и устойчивое развитие.

После саммита мировые лидеры отправятся в шотландский Глазго, где состоится самый большой за шесть лет климатический саммит. В нем примет участие украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.

12 октября Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

На подписании были: президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, посол Словении в Украине Томаш Менцин.

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Дата
30
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