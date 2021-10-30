В Риме стартовал саммит Большой двадцатки

В Риме начался саммит G20. Фото: УП

В Риме проходит двухдневный саммит Большой двадцатки.

Открытие саммита прошло в конгресс-центре La Nuvola. Об этом сообщает УНН.

На первой сессии мировые лидеры обсудят глобальную экономику и мировое здоровье.

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Завтра на саммите G20 обсудят изменение климата и устойчивое развитие.

После саммита мировые лидеры отправятся в шотландский Глазго, где состоится самый большой за шесть лет климатический саммит. В нем примет участие украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.

12 октября Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. На подписании были: президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, посол Словении в Украине Томаш Менцин.