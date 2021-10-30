В Риме стартовал саммит Большой двадцатки

В Риме проходит двухдневный саммит Большой двадцатки.
Открытие саммита прошло в конгресс-центре La Nuvola. Об этом сообщает УНН.
На первой сессии мировые лидеры обсудят глобальную экономику и мировое здоровье.
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Завтра на саммите G20 обсудят изменение климата и устойчивое развитие.
После саммита мировые лидеры отправятся в шотландский Глазго, где состоится самый большой за шесть лет климатический саммит. В нем примет участие украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.
12 октября Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.
На подписании были: президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, посол Словении в Украине Томаш Менцин.
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