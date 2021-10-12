Украина и ЕС подписали соглашение об открытом небе

Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

На подписании были: президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, посол Словении в Украине Томаш Менцин.

Соглашение подписали в Киеве.

Соглашение об открытом небе имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и городами стран ЕС. И снизить цены на билеты, сообщает "Європейська правда".

Одним из последствий подписания соглашения должно быть появление в Украине новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности.

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Также подписали соглашения об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и программой Creative Europe.

12 октября в Киеве стартовал саммит "Украина - ЕС". В октябре министерства инфраструктуры Украины и Мальты договорились о взаимной отмене ограничений регулярного воздушного сообщения.