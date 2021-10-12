Стартовал саммит Украина-ЕС

Фото: president.gov.ua

В Киеве начался 23-й саммит Украина - Европейский Союз.

Заседание начали президент Владимир Зеленский, президенты Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Утром руководители институтов ЕС прибыли в Мариинский дворец.

Во время саммита планируют подписать ряд соглашений между Украиной и ЕС. По его результатам примут совместное заявление, сообщил сайт президента.

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"Уверен, сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина - ЕС будет плодотворным и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество", - написал Зеленский в Twitter.

Планируют подписать соглашения об открытом небе, ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и с программой Creative Europe, сообщал ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Также объявят о поддержке ЕС в виде €6,5 млрд инвестиций в Украину, пишет "Європейська правда".

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Вступление Украины в Европейский Союз и НАТО поддерживают большинство украинцев.