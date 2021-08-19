Большинство украинцев хотят в ЕС и НАТО

В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО. Фото: @GeneralStaff.ua

Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 64% украинцев, в НАТО - 54%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Больше всего додерживающих европейское будущее Украины среди молодых (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% за вступление в ЕС. Но и в старших категориях не менее половины респондентов - за движение Украины в западном направлении.

В целом среди молодых (16-24), в отличие от старших, прослеживается тенденция к проевропейской идее Украины. На востоке страны среди молодежи - большинство за (58%).

Запрос на равную отдаленность от Запада и России выбрали 35%.

Среди противников вступления в ЕС лишь четверть высказываются за движение в направлении России.

Социологи опросили по телефону 2 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма, районов Донецкой и Луганской областей.

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Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В сентябре в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран. В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.