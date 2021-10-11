Украина очень близка к ЕС - Боррель

Боррель рассказал о перспективах Украины в ЕС. Фото: Украинская правда

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель рассказал, чего ожидать от саммита "Украина - ЕС".

Стороны должны подписать ряд соглашений, в частности об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом. Ожидается заключение соглашения о доступе Украины к программам "Горизонт Европа" и "Креативная Европа", которые охватывают художественную, исследовательскую и академическую сотрудничество, рассказал Боррель "Радио Свобода" в эксклюзивном интервью.

"Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и поздравил, как указано в этом соглашении. Засвидетельствовано это и в декларации, принятой по итогам саммита "Восточного партнерства" 2017 года ", подчеркнул дипломат.

"Саммит Украина-ЕС подчеркивает нашу последовательную и эффективную поддержку действующего процесса реформирования, которое внедряет Украины. Саммит станет поводом поздравить достигнутый прогресс, а также подчеркнуть необходимость дальнейшей преданности непрерывности и необратимости реформирования, в частности в области верховенства права и судопроизводства. Это прежде всего в интересах украинского народа ", рассказал он.

"Саммит - это также возможность для Евросоюза еще раз засвидетельствовать полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы рассчитываем подписать соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом, которая принесет конкретную пользу как гражданам, так и бизнеса. Мы также ожидаем подписать соглашение о доступе Украина в программы "Горизонт Европа" и "Креативная Европа", что позволит построить тесные взаимосвязи между художниками, исследователями и академическими сообществами в целом ", подчеркнул Боррель.

"На саммите мы также вместе рассмотрим, какие аспекты нашего Соглашения об ассоциации уже достигнуты, а также обсудим следующие шаги для того, чтобы эта беспрецедентная сделка работала для обеих сторон еще эффективнее. Соглашение об ассоциации остается наиболее амбициозным в Евросоюзе для любой страны - партнера. Имеем гордиться тем, что обе стороны отвечают этим амбициям ", заявил глава дипломатии.

"Безвизовые путешествия - это результат усилий Украины, которые были приложены к тому, чтобы строить европейское будущее. Тем не менее, мы продолжаем отслеживать вопросы противодействия коррупции в рамках механизма приостановления безвиза. Это включает ежегодный отчет - оценку действий, предпринятых Украиной для обеспечения непрерывного выполнения критериев либерализации визового режима, формулирование рекомендаций и проверку их выполнения ", прокомментировал Боррель споры относительно отмены безвиза.

В целом укрепление верховенства права и усиления борьбы с коррупцией остаются решающими для обеспечения надлежащего выполнения соглашения. Ключевым является то, что Украина продолжает свои усилия в этом направлении.

"Энергетическая безопасность - главная тема нашей сегодняшней повестки дня, учитывая текущий скачок цен, который привел к удорожанию энергоносителей. Это настоящий кризис и в Европе, и на мировых рынках. Мы не можем позволить ей создать энергетическую бедность или дестабилизировать правительства по всей Европе и за ее пределами. на этой неделе обсудим этот вопрос на Коллегии комиссаров Европейского союза, а в конце месяца - с лидерами ЕС".

"Что касается "Северного потока-2", то мы попутно много раз четко выражали свою позицию: "Северный поток-2"не является проектом общеевропейского интереса. Тем не менее, цель Европейской комиссии всегда состояла в том, чтобы в случае построения газопровода его функционирование осуществлялось прозрачно и не дискриминационно, с соответствующей степенью регуляторного надзора, в соответствии с международным законодательством и законодательством ЕС в сфере энергетики ".

"Украина является и остается стратегической транзитной страной для транспортировки газа. Продолжать транзит голубого топлива через Украину после 2024 будет важным для европейской энергетической безопасности - мы поддерживаем такую ​​позицию", заявил он.

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Саммит Украина-ЕС состоится 12 октября в Киеве. От Евросоюза на нем будут присутствовать президент Совета Европы Шарль Мишель и президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.