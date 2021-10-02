Количество авиарейсов между Украиной и Мальтой увеличится

Министерства инфраструктуры Украины и Мальты договорились о взаимной отмене ограничений регулярного воздушного сообщения.
Об этом сообщили в правительстве.
Договоренность предусматривает отмену ограничений по:
количеству назначенных авиапредприятий;
пунктов отправления/ назначения на территориях обеих стран;
установления неограниченного количества рейсов во время регулярного авиасообщения.
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Договоренность позволит увеличит количество авиарейсов между странами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов.
В Мининфраструктуры напомнили: в октябре Украина и ЕС планируют подписать Соглашение об общем авиационном пространстве.
"Благодаря этому Украина полноценно войдет в единое авиапространство ЕС. Практическим результатом договоренности станет расширение географии полетов для украинцев и удешевление авиабилетов", - заявили в ведомстве.
В августе ЕС признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Украинцы могут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией.
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