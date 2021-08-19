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четверг, 19 августа 2021 15:02

ЕС официально признал украинские Covid-сертификаты

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ЕС официально признал украинские Covid-сертификаты
В ЕС высоко оценили сроки реализации, точность и соответствие сертификатов европейским требованиям. Фото: facebook.com/Алексей Выскуб

Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія".

Отныне сертификаты в приложении соответствуют европейским требованиям, сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией", - говорится в сообщении.

20 августа Минцифры, Минздрав и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции совместно с главой представительства ЕС в Украине проведут брифинг, во время которого расскажут про проект и его техническую часть. Решение об эквивалентности украинского сертификата к европейскому уже разместили на сайте Еврокомиссии.

Covid-сертификат – это документ в "Дії", который будет подтверждать статус о вакцинации пациента, клинические показатели, которые свидетельствуют, что человек переболел Covid-19, или отрицательный результат ПЦР-теста.

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4 августа украинские Covid-сертификаты прошли техническое оценивание со стороны Европейского Союза. Техническая команда ЕС успешно оценила сроки реализации и соответствие сертификатов европейским стандартам. Проект реализовали при поддержке Евроделегации, программы EU4Digital и программы EGAP, финансируемой Швейцарией. Впоследствии подпишут меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами.

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